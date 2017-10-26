國際財經

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，如果共和黨推動稅務改革法案失敗，民主黨可能與總統特朗普就稅改達成協議。

他接受Politico訪問時指出，共和黨很可能無法獨立推動稅改，因為特朗普與共和黨參議員之間近期產生矛盾。舒默不排除在稅改失敗後，與特朗普達成交易的可能性。他形容自己與特朗普的關係是交易夥伴。

此外，舒默又批評美國財長努欽早前的言論是不智的；後者表示，如果稅改失敗，美國股市勢必大跌。

努欽回應稱，對於舒默的批評感到驚奇。