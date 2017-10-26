國際財經

美國第四大流動通訊商Sprint公布，第三季錄得淨虧損4800萬美元(3.74億港元)，去年同期虧損為1.42億美元。每股虧損1美仙，低於FactSet綜合分析員預測平均值的虧損2美仙；收入為79.3億美元，按年跌3.8%，低於FactSet綜合分析員預測平均值的80.7億美元。

集團指出，上季新增客量為37.8萬個，月付卡客增幅較去年同期高10%。該公司維持2017年財務預測不變，核心溢利(EBIDTA)介乎108至112億美元，經營利潤介乎21至25億美元。