國際財經

英國及德國經濟數據表現參差，加上市場關注歐洲央行(ECB)明日議息會議，投資者持觀望態度，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7511點，跌14點或0.2%；德國DAX指數報13016點，升3點或0.02%；法國CAC 40指數報5407點，升12點或0.23%；意大利富時MIB指數報22636點，升6點或0.03%。

數據方面，英國第三季國內生產總值(GDP)初值按年增長1.5%，高於市場預期增長1.4%。英國9月淨抵押貸款放款額增加22.33億英鎊，創6月以來最大增幅，購房抵押貸款批准宗數4.16萬宗，按年增長7%，為6月以來新低。德國10月Ifo企業景氣判斷指數為116.7，高於市場預期的115.2。

另外，英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)在英國議會委員會作證時表示，脫歐過渡期協議將不會在12月前達成一致，而與歐盟的貿易協議將不會在2019年前達成。英國首相文翠珊稍後亦會在下議院回答議員提問。

歐羅現報1.1768美元，升0.06%；英鎊報1.3219美元，漲0.65%。道指期貨暫報23397點，跌6點。

油價持續下滑，紐約原油期貨現時每桶報52.27美元，跌0.2美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報58.26美元，跌0.07美元或0.12%。