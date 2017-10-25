國際財經

儘管加拿大央行在9月議息會議上決定加息25個基點，但其在會後表達了對強勢加元的擔憂，令期待加拿大央行在10月加息的投資者「大感沮喪」。據彭博全球利率概率(WIRP)功能顯示，加拿大央行10月加息的隱含機會率僅為20%。加上加拿大金融監管局(OSFI)在10月17日推出的《B-20》準則規定所有房屋購買者買樓前均需要通過壓力測試，實質上收緊了房貸政策，從另外一個角度看已經起到收緊銀根的效果，而如果此時加拿大央行仍堅持在10月加息，則無疑有「畫蛇添足」之嫌。

另外，北美自由貿易協定(NAFTA)的談判絕對是加拿大央行的重要考慮因素之一。在上一輪NAFTA談判結束後，加拿大央行行長波洛玆(Stephen Poloz)稱，若NAFTA談判破裂，加拿大經濟將受到負面衝擊，央行在決定如何應對之前都將靜觀其變。考慮到美國貿易代表在首輪談判中的「美國優先」態度與將美墨貿易逆差歸咎於墨西哥的強硬表態，本次NAFTA談判料將困難重重，在此複雜環境下，加拿大央行能否下決心在10月加息將存在極大的疑問。故此，市場對加拿大10月加息信心不足，令加元滙價走軟，成功支持美元/加元在此前4個交易日連續上揚，自1.2460升至1.2675，錄得累計升幅1.72%。

而美國方面，由於美國總統特朗普(Donald Trump)則並沒如承諾般在上周五(10月20日)公布美國聯儲局下任主席人選，其自身亦深感難以作出抉擇，因此特朗普竟在周二(10月24日)與參議院共和黨人舉行閉門會議時讓共和黨參議員們通過舉手投票方式來表達對美國聯儲局下任主席人選的立場，人選包括史丹福大學經濟學家泰勒(John Taylor)、現任聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)與現任聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)。而據參議員斯科特(Scott)透露，泰勒似乎在此次表決中勝出。而泰勒主張按金融學規則控制聯儲局貨幣政策，因此市場預期他的上任將會加速明年加息步伐，從而刺激美滙指數表現。

從日線圖看，美元/加元自今年9月8日觸及2015年5月19日以來最低1.2060後持穩反彈，今日最高升至1.2697，逼近1.2700-1.2720阻力區域(從1.3792至1.2060下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)。雖然目前美元/加元升勢良好，但畢竟已從低位大幅反彈逾600點，加之上方阻力重重，投資者需留意短期調整風險。但若加拿大央行今晚議息後釋放鴿派訊息，美元/加元仍有望進一步突破1.2700並挑戰1.2800水平。

策略方面，我們根據9月27日的策略於1.2420建立的美元沽盤(下望1.2350，升穿1.2450止損)已於1.2450止損平倉，虧損30點。短期內若美元/加元升至1.2770/1.2780阻力區域，我們將沽出美元，下望1.2625，升穿1.2820止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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