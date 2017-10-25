國際財經

英國銀行業組織UK Finance公布，9月淨抵押貸款放款額增加22.33億英鎊，創6月以來最大增幅，8月為增加19.19億英鎊。

期內，購房抵押貸款批准宗數4.16萬宗，按年增長7%，為6月以來新低，高於去年同期因當時正值脫歐公投後需求疲軟。

UK Finance經濟分析師Mohammad Jamei稱，樓市活動自年初以來已溫和起動，受首次購房者增加提振；在不確定的經濟環境下，企業仍對未來抱持謹慎態度，這可以通過他們存款活動增加，而借款增速下滑體現出來。