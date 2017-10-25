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今日 15:46 國際財經

觀望經濟數據 歐股早段個別走

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雖然標致雪鐵龍、漢莎航空及萊斯銀行第三季業績表現理想，但市場關注歐洲多國稍後將公布的經濟數據；同時，歐洲央行將於明天舉行議息會議，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時44分，英國富時100指數報7524點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報13029點，升16點或0.12%；法國CAC 40指數報5402點，升7點或0.14%；意大利富時MIB指數報22641點，升11點或0.05%。

道指期貨暫報23398點，跌5點。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布官方原油庫存數據，市場預期庫存將減少42.5萬桶，汽油庫存減少230萬桶，蒸餾油庫存減少210萬桶。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報52.34美元，跌0.13美元或0.25%；倫敦布蘭特期油報58.41美元，升0.08美元或0.14%。

德國今日稍後將公布10月Ifo商業景氣指數，市場預期由115.2降至115.1。英國亦將公布第三季國內生產總值(GDP)初值，預期按季及按年分別增0.3%及1.5%，均與前值相同。此外，美國亦將公布9月耐用品訂單初值及新屋銷售數據，預期分別為按月升1%及55.4萬戶，前值分別為升2%及56萬戶。

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