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歐洲多國電腦系統遭新一輪惡意勒索軟件攻擊，受影響的包括通訊社及機場等交通運輸系統，並且已經開始向美國擴散。

一種名為「Bad Rabbit」的勒索軟件，周二起攻擊多個國家，包括俄羅斯、烏克蘭、保加利亞、土耳其及德國等。受影響的電腦資料遭加密，無法正常運作。「Bad Rabbit」要求受影響人士支付0.05枚比特幣作為贖金，以現時每枚比特幣相當於5471.46美元計算，折算為約273.57美元(約2133.87港元)。

有防毒軟件公司表示，攻擊集中在俄羅斯，當地多間通訊社最先受攻擊，包括俄羅斯的國際文傳電訊社(Interfax)。烏克蘭亦成重災區，基輔地鐵系統、敖德薩國際機場，以及當地的基礎設施部亦遭受攻擊。

《華爾街日報》引述捷克反病毒公司Avast Software說，到周二晚間，該軟件已經開始向美國傳播。美國國土安全部的電腦緊急事態應變團隊其後稱，已接獲多個感染報告。

安全研究人士稱，該勒索軟件偽裝成電腦軟件公司Adobe Systems的Flash多媒體產品更新，一經下載就會試圖在受害電腦所處的網絡傳播。Adobe Systems發言人則回應稱，這波攻擊沒有利用任何正當Flash Player更新，也與任何已知的產品漏洞無關。