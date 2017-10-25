國際財經

隔晚美國三大指數窄幅偏軟，道指收市跌54點或0.23%，報23273點。亞太股市今早普遍靠穩。

卡特彼勒與3M等工業藍籌業績有驚喜，推動美國股市周二上揚，道瓊斯工業平均指數創下收市新高，升167點，報23441點。亞太股市今早個別發展。

日經225指數最新升107點或0.49%，報21912點。

南韓首爾KOSPI指數最新升1點或0.05%，報2491點。

澳洲悉尼普通股指數最新報5968點，升6點或0.1%。紐西蘭NZX50指數最新報8129點，微跌不足1點。