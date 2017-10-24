國際財經

美國互聯網設備生產商Juniper Networks公布，第三季淨利潤升1%至1.744億美元(13.6億港元)。每股經調整盈利為55美仙，收入跌2.3%至12.6億美元，FactSet綜合市場預期平均值分別是56美仙與12.8億美元。

Juniper預期，第四季每股經調整盈利介乎49至55美仙，收入介乎12至12.6億美元，FactSet綜合市場預期平均值分別是62美仙與13.5億美元。

消息公布後，該公司股價下挫6.6%至24.44美元。