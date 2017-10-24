國際財經

美國晶片生產商、得州儀器(Texas Instruments)公布，第三季淨利潤按年升26.4%至12.9億美元(100.62億港元)；每股盈利為1.26美元，其中包括2美仙的稅務得益；收入升11.9%至41.2億美元，FactSet綜合市場預期平均值分別是1.12美元與39.1億美元。

得州儀器預期，第四季的每股盈利與收入，分別是1.01至1.15美元，以及35.7至38.7億美元；分析員預期平均值分別為1.01美元與36.7億美元。

消息公布後，得州儀器股價下滑。