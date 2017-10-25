國際財經

卡特彼勒與3M等工業藍籌業績有驚喜，推動美國股市周二上揚，但醫療護理類偏軟，限制大市升幅。道瓊斯工業平均指數創下收市新高。

道指收市升167點或0.72%，報23441點。標準普爾500指數收市升4點或0.16%，報2569點；11個主要分項內，7個上升，金融類領漲，升0.7%，原材料與工業類分別升0.6與0.5%。納斯特綜合指數收市升11點或0.18%，報6598點，生化類下滑，限制了升勢。標普500指數與納指只差半個百分點，才可以創下收市新高。

業績優於預期的卡特彼勒升5%，是7月來最大單日百分比升幅。同樣是道指成分股、業績也優於預期的3M，股價漲5.9%，更是2009年7月來最大單日升幅。兩間公司是支持道指與標普500指數上升的主要動力。

業績欠佳且與Sears百貨結束合作關係的電器巨擘惠而浦，股價急挫11%，是表現最差的標普500指數成分股。

業績優於預期的通用汽車與麥當勞，股價升3%與0.3%，但同樣有較佳表現的Biogen，股價挫3.9%。同時公布業績的禮來藥廠(Eli Lily)，股價下滑2.3%。業績遜預期的洛歇馬丁，股價跌2.4%。Facebook升0.3%。該公司計劃向發放產品資訊的企業收取廣告費。

R.J. O’Brien & Associates董事總經理John Brady表示，卡特彼勒業績強勁，成為推動大市主力，因為代表全球經濟增長下，美國工業藍籌成為受惠者。他指出，儘管股票估值不便宜，但投資情緒依然高漲。

收市前，有傳經濟學者泰萊(John Taylor)可能得到較多共和黨參議員舉手贊成，是聯儲下任主席人選。美股升幅收窄。