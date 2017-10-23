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今日 00:54 國際財經

洛歇馬丁上修年度預測 第三季盈利遜估計

美國國防工業巨擘、洛歇馬丁(Lockheed Martin)公布，第三季淨利潤按年跌14.6%至9.39億美元(73.24億港元) ；每股經調整盈利為3.24美元，低於FactSet綜合市場預期平均值3.26美元；收入升至122億美元。

該公司最新預期，2017年收入介乎500至512億美元，原先為498至510億美元；每股盈利介乎12.85至13.15美元，原先為12.30至12.60美元。

集團行政總裁Marillyn Hewson指出，手頭訂單達致破紀錄水平，有利於集團長遠增長。

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