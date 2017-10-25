今日 00:14
國際財經
歐洲股市收市上升，英國富時100指數收報7526點，升0.03%或2點；德國DAX指數收報13013點，升0.08%或10點；法國CAC 40指數收報5394點，升0.15%或7點。
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