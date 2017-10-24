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今日 22:08 國際財經

美國10月Markit服務業PMI初值勝預期

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美國10月Markit服務業採購經理指數(PMI)初值為55.9，高於市場預期的55.6，上月終值為55.3。其中，服務業PMI新業務分項指數初值為54.3，為4月以來新低，上月終值為56.2。

期內，製造業PMI初值為54.5，預期為53.5，9月終值為53.1。製造業PMI就業分項指數初值為55.1，為2015年6月以來最高，9月終值為54.3。

另外，綜合PMI初值為55.7，為1月以來最高，上月終值為54.8。綜合PMI新業務分項指數初值為54.3，上月終值為55.6。

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