國際財經

歐羅區、法國及德國PMI數據表現各異，加上西班牙等政治局勢存在的不確定性，限制大市表現，同時市場亦觀望美國企業第三季財報，歐洲股市中段仍見靠穩。

截至本港時間下午6時23分，英國富時100指數報7530點，升6點或0.08%；德國DAX指數報13027點，升23點或0.18%；法國CAC 40指數報5400點，升13點或0.25%；意大利富時MIB指數報22477點，升98點或0.44%。

數據方面，歐羅區10月綜合採購經理指數(PMI)初值從9月的56.7降至55.9，低於市場預期的56.5。法國10月綜合PMI初值升至57.5，創2011年5月以來新高，高於預期的57；德國10月綜合PMI初值從9月的57.7降至56.9，低於市場預期的57.5。

另外，歐洲央行(ECB)季度貸款調查顯示，歐羅區銀行業者預期今年第四季企業貸款、消費信貸及抵押貸款將進一步增長。

歐羅現報1.1758美元，升0.08%；英鎊報1.3173美元，跌0.19%。道指期貨暫報23276點，升48點。

油價先跌後升，紐約原油期貨現時每桶報52.24美元，升0.34美元或0.66%；倫敦布蘭特期油報57.71美元，升0.34美元或0.59%。