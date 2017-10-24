國際財經

周一(10月23日)美滙指數延續上周五強勢表現並進一步上探至94.00上方，倫敦金受此拖累跌至1272.3美元，刷新自10月6日以來兩周新低。不過，倫敦金並未能進一步跌向1270美元，因周一(10月23日)美國總統特朗普(Donald Trump)表示「非常、非常接近」決定提名誰出任美國聯儲局主席。

總所周知，候選人之一的鮑威爾(Jerome Powell)是最受民主黨和共和黨共同歡迎的人選，美國財長姆欽(Steven Mnuchin)此前亦公開大力支持其當選新任聯儲局主席，而根據目前美國政治預測網站PredictIt賠率顯示，目前五大聯儲局主席候選人之中，政治賭盤押注鮑威爾明年出任美聯儲主席的幾率排在第一位，接近60%，大幅領先於排在第二位的是耶倫，幾率不足20%，鑒於鮑威爾相較沃什(Kevin Warsh)和泰勒(John Taylor)而言顯鴿派，消息公布後美滙指數自94.00上方回落，倫敦金借機企穩1272.3美元並大幅攀升近10美元至日內高位1283美元。

值得一提的是，周一(10月23日)眾議院賦稅委員會主席凱文·佈雷迪(Kevin Brady)表示一旦眾議院決定接受參議院的預算案版本進行表決之後，稅改法案時間表的進度將「大為提速」。儘管稅改仍有望於年底前通過，但市場同時亦憂慮稅改進程提速將影響政策品質，最終導致出台的稅改力度不足，這無疑限制美滙指數進一步上漲。

今早倫敦金進一步拉升至時段高位1283.4美元後回落，日線圖顯示倫敦金仍受阻於下降趨勢線(由10月16日高位1305.9美元延伸而下的高位連線)，投資者應重點關注加泰羅尼亞局勢方面的最新動向，目前市場預計加泰羅尼亞自治區領導或於周四(10月26日)單方面宣布獨立，而周五(10月27日)西班牙參議院將開會討論憲法第155條措施(解除加泰羅尼亞地區政府領導人的職務，並儘快在該地區召開新的選舉)，若加泰羅尼亞局勢進一步惡化，有望推動倫敦金1290美元甚至1300美元水平，但若短期內倫敦金失守1270美元支持，後市或將考驗1260美元甚至1250美元水平。

策略方面，我們根據10月19日策略已於1280美元沽出倫敦金（目標1271美元，升穿1285美元止損）。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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