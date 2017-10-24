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今日 15:19 國際財經

日央行傳下調本財年通脹預期

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外電引述知情人士透露，日本央行正考慮在下周發布的季度報告中，輕微下調今年的通脹預期。

知情人士指出，日央行可能會將截至2018年3月財政年度的核心通脹率預期，在原先1.1%的基礎上作出下調。不過，最終是否下調，以及下調的幅度是多大，則要待10月31日政策會議結束後才會作出決定。

該人士表示，未來幾年價格前景出現明顯變化的可能性不大，日央行並不認為有必要擴大刺激規模。

因為央行認定，從長遠來看，產出缺口形勢的改善和勞動力市場的趨緊，會繼續推動通脹走高。

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