國際財經

藍籌業績欠佳，科技與工業類股份偏軟，加上通用電氣(GE)錄得6年最大單日跌幅，美國股市周一下滑。

道瓊斯工業平均指數跌54點或0.23%，收市報23273點。標準普爾500指數回落10點或0.4%，收市報2564點。兩項指數均終止連升六天走勢。納斯特綜合指數倒退42點或0.64%，收市報6586點。

上周五，美國三大指數創下收市新高。但指數在周一的大部分時間變動不大，但科技類在尾市有沽壓，令到跌勢加劇。標普科技分項指數跌0.4%。

被券商降目標價的GE，跌6.3%。標普工業分項指數跌0.8%，是表現最差類別。除了GE外，公布業績欠佳的Arconic，股價挫10.4%。標普能源分項指數回落0.4%，主要是因為斯倫貝謝、Baker Hughes與哈利伯頓受壓。

摩根士丹利投資管理公司基金經理 Andrew Slimmon表示，指數處於超買狀態，藍籌業績至今未有特別利淡消息；市場關注美國稅改是否可在今年內獲得通過，上周五因為成功可能性增強而造好，現時情況又變得不明朗，令到股市受壓。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer指出，美股位高勢危，焦點依然是藍籌業績，而除了個別公司外，大體上業績消息正面。已公布業績的標普500指數成分股內，73.2%超乎預期，優於過去四季平均值72%。

投資者也關注聯儲局下任主席人選。美國總統特朗普周一表示，很快會作出公布。

孩之寶業績欠佳，股價下挫8.6%。美泰回落3.2%。Seagate業績勝預期，股價升13%。

Tesla跌2.3%。該公司傳聞已達成協議，在上海設廠。