國際財經

日本首相安倍晉三在大選得勝的消息，推動美元兌日圓滙價上揚；歐洲央行周四舉行議息會前夕，美元兌其他貨幣的滙價也持續呈強。

ICE美滙指數升0.1%至93.829。WSJ美滙指數升0.1%至87.08。

美元兌日圓最高見114.09，是7月以來最首度見114水平，其後偏軟至113.37，較上周五的113.52為低。

歐羅兌美元偏軟，報1.1753，上周五為1.1783。美元兌加元升至三周新高的1.2662，上周五為1.2645。英鎊兌美元升至1.3200，上周五為1.3188。