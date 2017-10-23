國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，美國運動服裝與運動鞋生產商Under Armour研究撤出部分較小型運動產品市場，而共同創辦人之一、目前是策略顧問的Kip Fulks將會休假。

Under Armour在消息曝光後下滑逾3%。

消息人士稱，Under Armour擬退出的市場包括網球、戶外帆具與釣魚用品等。不過，該公司與網球員，例如 Andy Murray的代言人合約將不受影響。

Under Armour較早時公布，有意裁減2%人手及關閉分店，應對競爭激烈的美國市場環境。