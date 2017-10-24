國際財經

美國曼哈頓聯邦法院一個陪審團裁定滙豐控股前管理層，在2011年替客戶進行一宗35億美元貨幣交易時欺騙罪名成立。

美國檢察官指控滙豐前全球外滙現滙交易枱主管Mark Johnson，在替Cairn Energy處理轉換美元為英鎊的交易時，令到Cairn無端多付成本，而滙豐則賺取數以百萬美元。

Johnson是首名在全球外滙市場交易活動期間被控欺詐的銀行家。他的代表律師John Wing向記者表示，陪審團的裁決是把一個無罪的人定罪。

滙控發言人拒評上述案件。Johnson在今年初離開滙控。