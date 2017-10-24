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今日 00:35 國際財經

哈利伯頓上季淨利勝預期

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全球最大油田服務商之一、哈利伯頓(Halliburton)公布，第三季淨利潤為3.61億美元(28.15億港元)，折合每股42美仙；去年同期為2800萬美元，折合每股1美仙。每股盈利優於FactSet綜合市場預期平均值37美仙。

集團指出，期內收入上升至54.44億美元，去年同期為38.33億美元，優於FactSet綜合市場預期平均值53.42億美元。

該公司行政總裁Jeff Miller指出，北美業務已經完成了周期循環，但國際業務仍面對嚴峻挑戰。

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