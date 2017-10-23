國際財經

日本大選如期在周日(10月23日)舉行，此次選舉雖然受颱風困擾，令支持安倍晉三(Shinzo Abe)所屬的自民黨與公明黨執政聯盟的高齡選民不能出門投票，但該聯盟仍然贏得日本眾議院465個議席中的312席，獲得三分之二以上的絕對優勢，而之前呼聲甚高的希望之黨則落敗。此次選戰結果表明安倍晉三提前舉行大選的策略相當正確，同時也大大增加了安倍在明年自民黨總裁選舉中勝出及成為日本戰後任期最長首相的概率。

若安倍能在明年黨內選舉獲勝並連任首相之職，那麼一貫以貨幣政策與財政政策雙寬鬆為特色的「安倍經濟學」將會延續，令任期預料將於2018年4月到期的日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)的連任可能性亦大為增加，因較早前安倍最核心的副手官員都曾表示安倍對黑田的能力都較為滿意和放心。因此自民黨執政聯盟勝出大選意味著日本央行80萬億日圓的超寬鬆貨幣措施或將長時間延續。受此影響，日圓滙價快速走弱，美元/日圓今天開盤時較上周五(10月20日)收盤價高開32點至113.82，其後進一步刷新三個月高位至114.09。不過，目前滙價已經稍為回落至113.73。

而美國方面，美國總統特朗普(Donald Trump)則並沒如承諾般在上周五(10月20日)公布美國聯儲局下任主席人選，而是模棱兩可地稱將安排鷹派的斯坦福大學經濟學家泰勒(John Taylor)與鴿派的現任聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)分別擔任聯儲局兩個最高職位，市場認為此舉意在令聯儲局鷹派與鴿派勢力相互制衡，表明特朗普並不會因保護美國出口而盲目支持鴿派官員，反而會在聯儲局保留鷹派「火種」以保證貨幣政策的靈活性。此舉令美匯指數在上周五反覆走強0.53%，最高觸及93.78後收於93.67，從另一方面支持美元/日圓的表現。

技術分析方面，美元/日圓自今年4月開始一直於108.00至114.50之間大幅波動，鑒於短期內已強勢突破113.30-113.50阻力區域，後市應有機會進一步挑戰114.40/50區域甚至115.00水平。但近期美滙指數走勢波動，升勢難以維持長久，區間內高沽低揸美元/日圓的策略仍然較為適宜。

策略方面，若美元/日圓回落至113.00/113.10區域，我們將買入美元，上望114.40，跌穿112.60止損；或待美元/日圓升至114.90/115.00沽出，下望113.20，升穿115.40止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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