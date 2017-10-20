國際財經

國際評級機構惠譽發布報告，將塞浦路斯主權信用評級從「BB-」上調至「BB」，前景展望為正面。

惠譽報告指出，此次上調評級是基於塞浦路斯經濟的強勁表現和公共財政狀況的積極前景，該國失業率亦從2014年最高時的16%降至今年第二季的10.6%。

惠譽表示，鑑於塞浦路斯經濟今年上半年的良好表現，以及信心指數的回升，預計今明兩年其經濟增速將維持在平均3.5%的水平。

不過，惠譽指出，銀行業仍舊居高不下的不良貸款比例，可能給塞浦路斯經濟前景帶來一些不確定性。