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日本眾議院選舉當地時間上午7時已開始投票，日本全國設立4萬多個投票站，1180名候選人，將爭奪眾議院465個議席，投票直到晚上8時結束。

熱帶氣旋蘭恩迫近，全國廣泛地區會有惡劣天氣，部分票站提前投票。

選前民調顯示，首相安倍晉三領導的自民黨，加上公明黨組成的執政聯盟，有望取得過半數議席，挑戰眾議院三分二控制權。

至於兩個新政黨，東京都知事小池百合子領導希望之黨及由民進黨分裂出來的立憲民主黨，分別有望奪得50席。

有分析指出，天氣及年輕「首投族」保守的立場等因素，都有利執政聯盟的選情。