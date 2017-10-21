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今日 07:32 國際財經

減稅有望 美股三大指數齊創新高

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美國參議院通過財政預算案，總統特朗普減稅計劃向前邁進一步，華爾街股市周五上揚，三大指數創收市新高。

道瓊斯工業平均指數收市升165點或0.71%，報23328點；標準普爾500指數升13點或0.51%，報2575點；納斯特綜合指數升23點或0.36%，報6629點。這是三大指數今年第24次同步創新高。

累計本周，道指升2%，標普500指數升0.9%，納指升0.4%。這是道指與標普500指數連續第六周上揚，納指連續第四周造好。

美國參議院在前一天晚上通過2018財年財政預算案，市場視為特朗普達致減稅計劃的重要一步。另外，特朗普可能考慮在聯儲局理事鮑威爾與經濟學者泰萊之間，選擇一人代替耶倫出任聯儲局主席。經濟數據方面，美國公布的9月二手房屋銷量升0.7%，優於市場預期。

Voya投資管理公司策略師、Douglas Coté與Karyn Cavanaugh指出，市場好像進入「特氟綸」(Teflon)時代，對壞消息有免役作用，出現如減稅等好消息便會上升，並相信上述情況會愈來愈明顯。

Kingsview資產管理公司基金經理Paul Nolte表示，市場只是因為原先不大可能出現的好消息作出回應。美國股市在去年11月開始上揚，也是因為特朗普減稅政策的效應。

金融股是減稅計劃的最大受惠者，因此銀行股普遍造好。摩根大通與花旗升1.4%與0.9%。標普金融分項指數升1.2%，是最佳表現類別。

個別股份方面，業績消息欠佳的寶潔，股價跌3.7%。同樣遜預期的通用電氣，股價一度急跌6.3%，但公布出售資產計劃後，股價倒升1.1%收市。

業績優於預期的PayPal與霍尼韋爾，分別升5.5%與1.2%。皮鞋商Skechers股價亦急升42%。

放棄研發新藥的生化藥廠Celgene，股價跌11%。

接受南航訂單的波音，股價升2.2%。

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