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今日 04:26 國際財經

《消費者報告》: Tesla誤解3型車評價

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美國著名消費者雜誌《消費者報告》(Consumer Reports)表示，電動汽車生產商Tesla誤解了雜誌給予該公司生產的3型號汽車可靠性評價訂為「平均」(average)的意義，因為這是給予所有新型號汽車正面訊息的慣性。

Tesla在《消費者報告》發表上述評價後，批評雜誌的評價，而且強調評核者根本未駕駛過3型號汽車，也不清楚該輛車的特色。

《消費者報告》是在發表年度所有新車的評核預測報告內，作出上述評價。整份報告是根據以往數據，給予消費者研究應否購買新型號汽車的參考。

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