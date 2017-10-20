訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:43 國際財經

美股早段升 道指標指再創新高

放大圖片

通用電氣及寶潔業績表現各異，惟美股早段上升，道指及標指再創新高。

截至本港時間晚上約9時42分，道指報23211點，升48點或0.21%；標普500指數報2569點，升6點或0.27%；納指報6632點，升27點或0.41%。

美國稍後將公布上月成屋銷售總數年化數據，預期由535萬戶減少至530萬戶。

油價持續回落，紐約原油期貨現時每桶報51.1美元，跌0.19美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報57.08美元，跌0.15美元或0.26%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。