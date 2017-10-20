國際財經

通用電氣及寶潔業績表現各異，惟美股早段上升，道指及標指再創新高。

截至本港時間晚上約9時42分，道指報23211點，升48點或0.21%；標普500指數報2569點，升6點或0.27%；納指報6632點，升27點或0.41%。

美國稍後將公布上月成屋銷售總數年化數據，預期由535萬戶減少至530萬戶。

油價持續回落，紐約原油期貨現時每桶報51.1美元，跌0.19美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報57.08美元，跌0.15美元或0.26%。