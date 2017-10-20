國際財經

自紐西蘭9月23日大選中沒有任一政黨取得多數席位，紐西蘭一直處於政治懸念之中。不過，該政治懸念於周四(10月19日)劃上句號，紐西蘭優先黨黨魁彼得斯(Winston Peters)稱將與工黨聯合，並支持工黨黨魁阿德恩(Jacinda Ardern)出任總理，紐西蘭工黨時隔九年重新執政，而新任總理阿德恩更表示，紐西蘭將會減少接納移民，並稱在貨幣政策、貿易和移民問題上與現行政策或有分歧，市場憂慮紐西蘭新政府將傾向民粹主義，拖累紐元/美元自0.7100上方大幅下挫近2%至0.7008，刷新5個月以來新低。

事實上，除卻憂慮工黨重新執政將拖累紐西蘭經濟增長外，加泰羅尼亞獨立僵局，以及年底美國政府停擺的風險亦令市場風險偏好降溫，而紐元受此拖累首當其衝成為近期七大主要貨幣中表現最差。

今天紐元/美元維持弱勢進一步跌破0.7000關口至時段低位0.6970，因美國參議院以51票對49票，通過2018財年預算案，為特朗普稅改掃清重大障礙，在決議通過之後，共和黨只需在國會投票中以51票的簡單多數即可通過稅改，這無疑大大增加年內通過稅改的可能，美滙指數受此推動企穩93.00上方，亦為紐元/美元提供進一步下行動力。

日線圖顯示，紐元/美元自7月27日高位0.7557以來已累計下跌近8%，並跌破0.7000整數關口。不過，鑑於紐元/美元在0.6900-0.6930區域存在較強支持(周線圖上升軌支持)，若能有效企穩，有望回升至0.7100甚至0.7200水平。

策略方面，我們根據8月10日策略於0.7300沽出紐元(下望0.7205，升穿0.7350止損)，已於0.7205平倉，獲利95點。若紐元/美元跌至0.6930/0.6940區域企穩，我們將買入紐元，上望0.7050，跌穿0.6880止損。

新任聯儲局主席即將公佈，倫敦金反彈觸及1290美元

本周四(10月19日)美國政治媒體Politico援引知情官員消息稱，儘管美國總統特朗普(Donald Trump)對下任仍美聯儲局主席未作出最終決定，但美聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)成為頭號人選，鑑於鮑威爾的貨幣政策立場明顯較沃什(Kevin Warsh)相比略偏鴿派，美滙指數盤中回落至93.00附近，加上西班牙政治風險加劇，倫敦金一度升大幅反彈至1290.3美元，並於今日進一步攀升至1290.8美元。不過，美國稅改方案出現重大進展，令倫敦金再度受壓回落，並進一步跌穿1280美元至1279.1美元。目前金價走勢仍偏弱，除非西班牙加泰羅尼亞真的宣布獨立，否則後市有機會進一步下探1276美元甚至1270美元水平。

策略方面，我們根據10月19日策略已於1280美元沽出倫敦金(目標1271美元，升穿1285美元止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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