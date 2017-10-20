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今日 15:55 國際財經

歐股早段上揚 暫擺脫政治危機陰霾

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歐洲股市早段上揚，主要是跟隨環球股市造好，以及暫時擺脫西班牙政治危機的陰霾。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7548點，升25點或0.34%；德國DAX指數報13044點，升54點或0.42%；法國CAC 40指數報5384點，升15點或0.3%；意大利富時MIB指數報22217點，升84點或0.38%。

道指期貨暫報23203點，升89點。

西班牙中央政府決定明天召開內閣會議，啟動憲法第155條的程序，預料最快下周收回自治權，直接管治加泰羅尼亞。此外，歐盟峰會正在比利時布魯塞爾召開，市場關注英國脫歐談判進程的進展。

德國總理默克爾昨日指出，脫歐談判至今仍未取得足夠進展，進入下一階段商討經貿關係；法國總統馬克龍亦強調，歐盟27國領導人在英國脫歐問題團結一致，全力支持歐盟首席談判代表巴尼耶的立場，需要在分手費方面先達成共識。

油價造好，因美國第二大石油集團雪佛龍公布，暫停在伊拉克庫爾德地區油田的開採工作，以及石油出口國組織(OPEC)稱，原油市場正恢復平衡，且腳步正在加速。紐約原油期貨現時每桶報51.51美元，升0.22美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報57.44美元，升0.21美元或0.37%。

加拿大今日稍後將公布消費物價指數(CPI)，市場預期按月和按年分別增長0.3%及1.7%，前值為升0.1%及1.4%。此外，美國亦將公布上月成屋銷售總數年化數據，預期由535萬戶減少至530萬戶。

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