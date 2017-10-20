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今日 14:57 國際財經

日股連揚14天 逾半世紀最長升浪

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隔晚美國股市個別發展，其中道指與標指雙雙創下收市新高，推動亞太區股市上揚。

日本眾議院本周日舉行大選，市場預期由首相安倍晉三領導的執政聯盟將取得大勝，加上日圓疲軟，日本股市連續第14日上揚，創自1961年以來最長的升浪，日經平均指數收報21457點，升9點或0.04%。本周累漲1.43%，連升六周，累漲11.32%。

南韓股市造好，韓國首爾綜合指數收報2489點，升16點或0.67%。

澳洲股市亦上升，澳洲普通股指數收報5968點，升8點或0.15%。

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