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今日 12:27 國際財經

麻生太郎批評日企囤積過多儲備金

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日本財相麻生太郎批評，日本企業囤積過多內部儲備金，稱政府需要採取措施，鼓勵企業增加在薪資和商業投資方面的支出。

麻生太郎表示，企業的內部儲備金規模在過去4年中，已增加101萬億日圓，達到約400萬億日圓，許多企業對增加商業支出太過謹慎，政府必須想辦法讓這些資金用在資本支出和薪資方面，但認為針對企業內部儲備金徵稅難度較大，因這會導致已經支付公司稅的企業被「二次徵稅」。

日本官方期望，經濟持續復甦將提升薪資，進而促進家庭支出。不過，許多分析師預期，通脹率仍將遠低於央行2%的目標。

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