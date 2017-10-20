國際財經

網上支付系統PayPal公布，第三季淨利潤按年升17.6%至3.8億美元(29.64億港元)。撇除特殊項目後，每股盈利為46美仙，優於市場預期的43美仙。

消息公布後，該公司股價在市後時段升3.64%。

集團披露，第三季總處理交易金額升30.5%至1140.5億美元，以流動通訊工具完成的交易額升54%至400億美元。

該公司在上季末有活躍用戶2.18億個。收入升21.4%至32.4億美元。

PayPal預期，第四季每股經調整盈利介乎50至52美仙，分析員預期為51美仙。