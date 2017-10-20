國際財經

召車應用軟件Lyft公布，谷歌母公司Alphabet的投資分支CapitalG為首的投資者，向該公司提供10億美元(78億港元)的新資本。根據最新一次融資安排，Lyft估值為110億美元。CapitalG合夥人David Lawee將加入Lyft董事會。

最新一次注資意味Alphabet將進一步切斷與另一間召車應用軟件Uber的關係，因為Lyft與後者是主要競爭對手。

Alphabet原是Uber的主要支持者之一。但雙方關係在Uber也開始研究自駕汽車技術後日益緊張，今年初開始更對薄公堂。