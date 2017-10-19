國際財經

美國勞工部公布，截至10月14日止當周，美國首次申領失業救濟人數減少2.2萬人，至22.2萬人，少過市場預期的24萬人，連續第三周下跌。

同時，美國首次申領失業救濟人數已連續第137個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為24.825萬人，按周減少9500人。

另外，截至10月7日止當周，美國持續申領失業救濟人數減少1.6萬人，至188.8萬人，仍少過市場預期的190萬人。