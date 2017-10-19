國際財經

周三(10月18日)美國聯儲局「三號人物」、紐約聯儲行長達德利(William Dudley)稱，離實施稅改「有很長一段路」，而今年有FOMC投票權的達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)亦表示減稅可能推升長期債務，傷害未來經濟增長。儘管兩位美國聯儲局官員均質疑此前特朗普極力推動於年底前通過稅改的意願，但美國財長姆努欽(Steven Mnuchin)周三(10月18日)強硬表態稱，美股上漲的部分原因在於稅改預期，如果稅改不能順利推進，市場毫無疑問會大幅回撤，該言論大有以市場為由「要脅」國會的味道，凸顯出特朗普政府迫切希望盡快通過稅改，美滙指數受此推動一度拉升至93.80，倫敦金則自1288.8美元下挫逾10美元至日內低位1276.8美元，錄得連續3個交易日下跌。

同時，美國白宮新聞秘書莎拉‧桑德斯(Sanders)周三(10月18日)表示，美國總統特朗普(Donald Trump)將在未來數日內宣布關於聯儲局主席人選的決定，鑒於市場預期鷹派候選人或將成為新一任美國聯儲局主席，該預期亦支撐美滙指數近段時間以來持續走高。

今早倫敦金維持弱勢並一度下挫至時段低位1275.9美元，刷新自10月9日以來近兩周新低。不過，西班牙加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)今日回覆西班牙首相拉霍伊稱，若未能與中央政府進行對話，加泰羅尼亞議會將就正式宣布獨立進行投票，另一方面西班牙中央政府發言人則宣布，西班牙將啟動憲法第155條的相關工作，並將解除加泰羅尼亞地區的自治權。市場擔憂加泰羅尼亞將宣布獨立，倫敦金受消息刺激一度急升至1286美元。

由於小時圖顯示倫敦金已升穿下降通道頂部阻力，金價在短期內有可能已見底。若加泰隆尼亞真的宣佈獨立，避險買盤將可刺激金價進一步升穿短期阻力1288美元甚至再度回升至1300美元附近；但若加泰隆尼亞放棄宣布獨立，倫敦金將會繼續受制於美滙指數的強勢而輾轉回落，進一步測試1270美元水平。

策略方面，若金價跌破1280美元區域支持，我們將沽出倫敦金，目標1271美元，升穿1285美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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