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今日 18:31 國際財經

加泰局勢惡化 歐股中段下跌

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西班牙政府周六(21日)將啟動憲法第155條，暫停加泰羅尼亞的自治權，令當地局勢惡化，加上英國零售銷售遠遜預期，利淡市場氣氛，歐洲股市中段全線下跌。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7511點，跌31點或0.41%；德國DAX指數報12958點，跌84點或0.64%；法國CAC 40指數報5354點，跌29點或0.54%；意大利富時MIB指數報22113點，跌241點或1.08%。

英國9月零售銷售按年增加1.2%，遠差於市場預期增加2.1%；按月減少0.8%，亦低於預期減少0.1%。第三季零售銷售按季增長0.6%，為第一季以來最小增幅；按年則增長1.5%，為2013年第二季以來最小增幅。

歐洲央行(ECB)管理委員會委員兼奧地利央行行長諾沃提尼(Ewald Nowotny)表示，央行不必等到通脹率達至接近但低於2%的目標再實行政策正常化。另外，市場亦關注聯儲官員的講話，其中美國堪薩斯城聯儲總裁喬治(Esther George)稍後將發表有關美國經濟發展的講話。

歐羅現報1.1814美元，升0.23%；英鎊報1.3157美元，跌0.36%。道指期貨暫報23017點，跌97點。

油價持續下滑，紐約原油期貨現時每桶報51.3美元，跌0.74美元或1.42%；倫敦布蘭特期油報57.41美元，跌0.74美元或1.27%。

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