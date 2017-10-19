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今日 16:35 國際財經 中國財經

蘋果傳明年推廉價版iPhone X 鎖定中印市場

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蘋果公司旗下智能手機十周年特別版iPhone X還有逾一周時間才開始接受預訂，但關於該手機廉價版的消息已經傳出。

台灣《經濟日報》報道，市場看好明年iPhone的銷售表現，蘋果明年仍會推出新款iPhone X，並分為高階與中低階產品。其中，業內人士稱高階版本的代號為「里斯本」，中低階產品代號則為「杭州」。

報道引述市場分析稱，蘋果眼看近年中低階手機市場佔有率被中國內地手機品牌廠瓜分，為搶佔中低階市場，蘋果明年推出的中低階產品也將鎖定中國內地與印度市場，要讓iPhone在高階、中低階產品都稱霸市場。

此外，報道又引述供應鏈消息稱，受iPhone 8銷售不如預期影響，蘋果今年11及12月對相關供應鏈下調iPhone 8與iPhone 8 Plus的訂單量，幅度高達五成。消息形容情況相當罕見，是十年首見。

分析認為，iPhone 8銷量不及預期，主要由於蘋果同步推出更高端的iPhone X，不少消費者可能是為了等待高端版iPhone，所以不願購買iPhone 8。此外，iPhone 8開賣以來曝出的多宗事故，也讓該款手機的銷售蒙上陰影。

蘋果本月27日開始接受預訂iPhone X，預計下月3日開始交貨。

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