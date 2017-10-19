國際財經

西班牙中央政府要求加泰自治區主席普伊格德蒙特(Carles Puigdemont)清楚回應是否尋求獨立的期限，將於本港時間今日下午4時屆滿，但加泰政府立場仍未見軟化，投資者未敢貿然入市，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時37分，英國富時100指數報7521點，跌21點或0.28%；德國DAX指數報13037點，跌5點或0.04%；法國CAC 40指數報5376點，跌7點或0.14%；意大利富時MIB指數報22383點，升28點或0.13%。

道指期貨暫報23081點，跌33點。

西班牙憲法法院裁定，加泰羅尼亞早前舉行的獨立公投無效，中央政府發出最後通牒，要求普伊格德蒙特清楚回應是否尋求獨立，否則不排除收回自治權。路透引述消息人士稱，普伊格德蒙特決定，一旦西班牙政府宣告收回自治權，將宣布上周作出的暫緩獨立決定作廢，要求自治政府議會即時通過獨立，顯示會與中央政府對抗到底。

油價反覆走軟，紐約原油期貨現時每桶報51.88美元，跌0.16美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報58美元，跌0.15美元或0.26%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期為24萬人，前值為24.3萬人。