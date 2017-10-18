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今日 11:43 國際財經

美創業投資企業認為很多獨角獸估值過高

美國創業投資公司Y Combinator認為，現時科技企業的規模及實力正不斷增長，但預期業界將面臨更大的阻力。

Y Combinator總裁Sam Altman在《華爾街日報》主辦的研討會上稱，除了政治方面憂慮，不少投資者還對許多資金充裕、估值超過10億美元的大型初創公司的健康狀況表達擔憂。

Sam Altman對「獨角獸」(估值10億美元以上而尚未上市的初創公司)維持審慎看法，他認為「獨角獸」大多估值過高，但這在初創界屬於正常現象。一般來說，隨着資本湧入科技業，投資者回報率會受到擠壓。

 

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