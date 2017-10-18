國際財經

美國鋁業公布，第三季淨利潤為1.13億美元(8.81億港元)；每股盈利0.6美元，收入為30億美元；在撇除特殊項目後，每股盈利為0.72美元，FactSet預測每股盈利與收入的平均值，分別是0.74美元與29.3億美元。

去年同期，美國鋁業的每股盈利與收入分別是96美仙與52億美元。其後，美國鋁業重組架構，分拆鋁原材業務。

該公司預期，全年經調整核心溢利(Ebitda)為24億美元。

消息公布後，美國鋁業股價反覆，周三收市報47.75美元。