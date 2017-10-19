今日 04:26
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升160點或0.7%，報23157點；標準普爾500指數升1點或0.07%，報2561點；納斯特綜合指數升不足1點或0.01%，報6624點。
習啟新時代 追求高質量經濟
今日信報
習近平：牢牢掌握對港全面管治權
港股最後升浪尚未開展
呂梓毅
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今日信報
牛皮待變 股仔當炒
陸文
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今日信報
本港高檔消費貴絕亞洲
WPA2被破解 驚爆大漏洞 全球WiFi裝置恐洩密
StartupBeat
A Chinese model for foreign aid
Asit K. Biswas and Kris Hartley｜ EJ Insight
中國經濟回暖 消費相關主題俏
譚家駿
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財富管理
周大福季度港澳同店銷售增13%
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港股五連升 內險撐市 內房回勇
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中興首三季多賺36% 料全年轉賺逾43億人幣
重要通告 ｜ 昨日 17:08
【看圖測市】英倫銀行行長擔憂脫歐進程 英鎊/美元暴跌逾百點
國際財經 ｜ 昨日 18:37
大唐發電首三季發電量增13%
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陳帆:不容許景泰苑業主延交回公屋單位
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麥格理:十九大報告淡化經濟增長重要性
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上海醫藥:競購康得樂中國業務處競價階段
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海信科龍第三季多賺2.48倍
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歐央行:低利率有助促進經濟改革
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