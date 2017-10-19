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今日 03:01 國際財經

褐皮書:未見通脹升勢 美國經濟增長平穩

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聯儲局公布俗稱「褐皮書」的最新經濟報告，認為美國經濟增長步伐介乎輕度與溫和之間。同時，聯儲局認為工資增長與原材料成本輕微，看不到通脹因而有向上勢頭。

褐皮書表示，三個颶風對南部地區的經濟帶來困擾，但美國經濟面對更大的問題，在於勞動市場緊俏，12個分區均表示，企業很難找到合資格的僱員。人才的匱乏，導致企業要增加薪酬，但整體勞工成本不算迅速增長。

有揣測聯邦儲備局預算在12月加息，而最新公布的褐皮書似乎沒有改變上述趨勢的內容。

褐皮書公布後，美國股市保持原有升勢，國庫券孳息率變動不大。

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