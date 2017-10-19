今日 00:03
國際財經
英國富時100指數收報7542點，升0.36%或26點。
德國DAX指數收報13043點，升0.37%或47點。
法國CAC 40指數收報5383點，升0.42%或22點。
新盤今年料賣2500億歷來最旺
今日信報
本港高檔消費貴絕亞洲
牛皮待變 股仔當炒
陸文
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今日信報
過去、現在、未來——薄扶林村
譚淑美
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中國人口變化帶出投資概念
WPA2被破解 驚爆大漏洞 全球WiFi裝置恐洩密
StartupBeat
A Chinese model for foreign aid
Asit K. Biswas and Kris Hartley｜ EJ Insight
中國經濟回暖 消費相關主題俏
譚家駿
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