國際財經

受國際商業機械(IBM)等企業季績強勁帶動，美股再創新高，道指企穩23000點，維持逾百點升幅，市場關注聯儲局稍後公布最新經濟景氣狀況的褐皮書報告。

截至本港時間晚上約11時04分，道指報23130點，升133點或0.58%；標普500指數報2561點，升2點或0.08%；納指報6625點，升2點或0.03%。

美企業績繼續成為焦點，昨日收市後宣布季度業績超出預期的IBM，股價升逾9%。另外，美國雅培第三季盈利6.03億美元，轉虧為盈；扣除特殊項目每股盈利0.66美元，優於市場預期，目前股價升逾1%。

美國聯儲局消息繼續受到關注，尤其是在總統特朗普正在評估聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)明年2月任期結束後的繼任者時。其中，有報道稱特朗普對泰勒(John Taylor)印象深刻，而泰勒被視為是立場比耶倫激進得多的人選。泰勒是史丹福大學經濟學家，最近被市場視為是可能接替成為下任聯儲局主席的候選人之一。特朗普已與聯儲局主席職位的幾位熱門接任人選舉行會談，耶倫周四將會見特朗普討論主席職位一事。

據了解，特朗普可能在11月初出訪亞洲前公布下任聯儲局主席的人選。除耶倫及泰勒外，還包括白宮國家經濟委員會主任科恩(Gary Cohn)、聯儲局理事沃什(Kevin Warsh)、聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)等，合共5名候選人。

此外，聯儲局將於周四凌晨2時公布最新經濟景氣狀況褐皮書報告；同時，亦須留意聯儲局官員的講話，今天將發表講話的聯儲局官員包括紐約聯儲銀行總裁達德利(William Dudley)、達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Rob Kaplan)等。其中，達德利在一個研討會上表示，聯儲局今年仍有望如期加息3次，認為資源壓力隨着時間的推移會推高工資，最終給通脹帶來上行壓力。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7551點，升35點或0.47%；德國DAX指數報13052點，升57點或0.44%；法國CAC 40指數報5388點，升27點或0.51%；意大利富時MIB指數報22349點，升12點或0.05%。