美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，如果國會未能完成有利於美國企業的減稅計劃，那麼股市的漲幅很可能會被抹去。
努欽在Politico Money播客訪問中指出，按照完成稅改的程度，股市將會進一步上漲，如果沒有做到，認為股市會大幅度回吐漲幅。
努欽又稱，經濟數據表現強勁，且投資者樂觀認為特朗普政府的減稅和監管放鬆舉措將會推行下去，美股因而創出歷史新高。
此外，他又保證，稅改法案將在12月初前擺到總統特朗普的辦公桌上，以便今年底前完成。
今日 22:55 國際財經
美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，如果國會未能完成有利於美國企業的減稅計劃，那麼股市的漲幅很可能會被抹去。
努欽在Politico Money播客訪問中指出，按照完成稅改的程度，股市將會進一步上漲，如果沒有做到，認為股市會大幅度回吐漲幅。
努欽又稱，經濟數據表現強勁，且投資者樂觀認為特朗普政府的減稅和監管放鬆舉措將會推行下去，美股因而創出歷史新高。
此外，他又保證，稅改法案將在12月初前擺到總統特朗普的辦公桌上，以便今年底前完成。
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