國際財經

儘管英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)在周二(10月17日)向英國議會財政委員會作證時表示，預計通脹將在10月份在3%上方見頂，未來幾個月加息可能是合適的，但其同時表示英倫銀行已為英國「硬脫歐」做好應急工作，英鎊主要受到脫歐協議預期的影響，暗示卡尼對英國脫歐談判前景信心不足。而另外兩位英倫銀行委員滕雷羅(Silvana Tenreyro)與拉姆斯丹(David Ramsden)均表態不準備支持英國央行在未來幾個月加息，除非有更多的英國勞工市場通脹壓力上升跡象。

此外，儘管周二公佈的英國9月消費物價指數(CPI)按年增長3.0%，按月增長0.3%，兩者均符合市場預期，但9月生產物價指數(PPI)和9月零售物價指數(RPI)的月率增長均遜於預期，顯示通脹上升的動力已有所轉弱，因此英鎊/美元在觸及全日最高1.3286後在歐洲交易時段持續下滑，急挫133點至全日最低1.3153。

而美國方面，此前有報道稱美國總統特朗普(Donald Trump)對斯坦福大學經濟學家泰勒(John Taylor)在美國聯儲局主席面試中的表現讚賞有加，令市場臆測下屆聯儲局主席人選或偏向鷹派，美滙指數因此在周二升至93.48，成為拖累英鎊/美元走勢的又一因素。

技術分析方面，英鎊/美元上週五(10月13日)最高升至1.3337(接近1.3340阻力，即從1.3655至1.3026下跌浪的50%調整水平)後受阻回落，今日已進入第三日下跌。儘管目前英鎊/美元走勢仍疲弱，但假如英鎊能企穩於周線圖上升通道底部1.3100之上，滙價的中期升浪仍將維持有效，我們仍會維持逢低買入的策略。

策略方面，我們根據10月13日策略於1.3140買入英鎊/美元，但已於1.3195止損平倉，虧損45點。短期內若英鎊/美元跌至1.3100/1.3110區域，我們仍將嘗試買入英鎊，上望1.3230，跌穿1.3065止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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