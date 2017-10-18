國際財經

聯儲局明日凌晨將發表反映經濟最新狀況的褐皮書，投資者觀望氣氛濃厚，但憧憬美企第三季業績表現理想利好，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7541點，升25點或0.33%；德國DAX指數報13068點，升73點或0.57%；法國CAC 40指數報5388點，升27點或0.5%；意大利富時MIB指數報22364點，升26點或0.12%。

數據方面，英國截至8月的3個月平均每周薪資所得按年增加2.2%，預期為增加2.1%；失業率為4.3%，符合市場預期，維持42年新低。歐羅區8月建築業生產按月跌0.2%，前值為升0.2%；按年則升1.6%，前值為漲2.8%。

歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，寬鬆的貨幣政策給歐洲區政府實施刺激增長所需的改革，提供了一個機會窗口。另外，紐約聯儲銀行總裁達德利(William Dudley)及達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)今日稍後將發表講話。

歐羅現報1.1747美元，跌0.16%；英鎊報1.3176美元，跌0.11%。道指期貨暫報22999點，升48點。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報52.08美元，升0.2美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報58.34美元，升0.46美元或0.79%。