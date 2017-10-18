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今日 14:51 國際財經

日股連升12天 高收26點

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隔晚美國股市個別發展，其中道指與標指數均創新高，亞太區股市個別發展。

日本眾議院選舉將於本周日投票，民調顯示，首相安倍晉三領導的自民黨形勢與上周調查一樣繼續領先，與執政盟友公明黨合計有望奪得三分二議席，有助該國在政治和貨幣政策方面繼續保持穩定，刺激日本股市連續第12日上揚，在21年新高水平徘徊。日經平均指數收報21363點，升26點或0.13%。

南韓股市幾近平收，韓國首爾綜合指數收報2482點，微跌1點或0.06%。

澳洲股市亦偏軟，澳洲普通股指數收報5954點，跌3點或0.05%。

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