國際財經

英特爾(Intel)正與Facebook(fb)和其他公司合作開發人工智能(AI)晶片，以挑戰競爭對手Nvidia。

英特爾表示，fb將為一款針對人工智能設計的晶片提供技術。這將是第一批從頭開始為深度學習技術設計的處理器之一，深度學習技術能説明電腦識別照片中的物件、對話中的單詞，以及其他以往需要人工判斷的特徵。

這款晶片被稱作「Nervana神經網絡處理器」，是英特爾去年收購創業公司Nervana Systems之後取得的成果，預計將於今年晚些時候限量發布這款晶片的最初版本，並於明年通過Nervana Cloud雲計算服務大規模供應。

英特爾行政總裁克爾札尼奇(Brian Krzanich)表示，fb正開始關注晶片的早期版本，並改變該公司對人工智能的看法，有助調整軟件和硬件的開發方式，未來計劃推出完整的一系列晶片。英特爾正與一批公司合作，對晶片進行優化。這項技術可以幫助醫學診斷、金融欺詐檢測、天氣預報和自動駕駛汽車的發展。

此前，Nvidia幾乎獨佔該市場。該公司的圖形處理晶片被發現適用於深度學習任務，且比傳統的英特爾處理器更高效。

另外，微軟(Microsoft)負責業務發展的執行副總裁Peggy Johnson表示，公司投資將繼續側重於人工智能技術。她在《華爾街日報》主辦的全球科技大會上表示，公司非常重視AI，過去幾年微軟在AI方面進行18宗收購交易，且去年宣布重組之後，該領域的僱員達8000名左右。

Moore Insights & Strategy分析師估計，今年數據中心人工智能硬件市場的規模至少達5億美元(約39億港元)，而到2020年將增長至90億美元(約702億港元)。